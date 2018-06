Wegberg - Wechsel an der Spitze der Wegberger FDP

Wegberg. Beim ordentlichen Ortsparteitag der Wegberg FDP hat sich ein Wechsel an der Parteispitze auf zugetragen. Zur neuen Ortsverbandsvorsitzenden der FDP Wegberg wurde Katharina Wagner einstimmig gewählt.

Sie folgt auf Sven Müller-Holtkamp, der sein Amt aufgrund seines Wegzugs aus dem Stadtgebiet Wegberg niederlegen musste. Katharina Wagner ist seit 2016 Mitglied der FDP und seit 2017 sachkundige Bürgerin im Rat der Stadt Wegberg.

Beruflich ist sie Richterin am Finanzgericht Düsseldorf und zurzeit an die Staatskanzlei NRW abgeordnet. „Bei uns in Wegberg gibt es für die Freien Demokraten viel zu tun,“ hob die neue Vorsitzende hervor. „Schon wegen der Haushaltssicherung hat es für mich Priorität, mich in enger Zusammenarbeit mit der FDP-Fraktion im Rat insbesondere für einen effizienten und bewussten Mitteleinsatz als Grundlage einer sparsamen Haushaltsführung einsetzen. Dabei gilt es, einen vernünftigen Ausgleich zwischen sparsamer Mittelverwendung und sinnvollen und notwendigen Investitionen in die Zukunft zu finden. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2020.“

Als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt wurde Antonius Saal, der der FDP-Fraktion schon seit vielen Jahren als sachkundiger Bürger angehört.