Wassenberg - Wassenberger Weinfest auf dem Roßtorplatz

Wassenberg.

Für zwei Tage lädt die Interessengemeinschaft Weinfest Wassenberg auch in diesem Jahr wieder ein, auf dem Roßtorplatz den einen oder anderen guten Tropfen zu genießen. Geöffnet sind die Stände der Winzer am Freitag, 24. August, von 17 bis 24 Uhr und am Samstag, 25. August, von 14 bis 24 Uhr.