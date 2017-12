Wassenberg - Wassenberger Skatmeisterschaft: Bernd Baltes holt den Titel

Wassenberg. Nach einem harmonischen und fairen Verlauf ist die diesjährige offene Wassenberger Skatmeisterschaft entschieden. Sieger wurde Bernd Baltes aus Arsbeck mit 17.824 Punkten.

Zweiter wurde Theo Mengeler aus Kreuzrath mit 16.959 Punkten, gefolgt von Peter Reuters aus Heinsberg mit 16.631 Punkten. Für das Ranglistenturnier auf Kreisebene haben sich zudem Johannes Graviilidis, Peter Wellens, Helmut Bronckhorst, Hugo Erkens, Heinz Randerath, Franz-Josef Speuser, Peter Knoben, Peter Paulsen, Horst Göhring, Reiner Heinrichs, Josef Offermanns sowie Helmut Capellmann qualifiziert.

Die Siegerehrung des Wassenberger Stadtmeisters findet im Rahmen eines Sonderturniers am Freitag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, in der Gaststätte „Zur Rennbahn“ in der Oberstadt statt.

„Alle Skatspieler, auch die zahlreichen Hobby-Skatspieler, sollen den Vergleich nicht scheuen und sind herzlich eingeladen. Damit besteht auch die Möglichkeit, das Skatspiel in Turnierform kennenzulernen und sich im kommenden Jahr an der Meisterschaft zu beteiligen“, so die Organisatoren.