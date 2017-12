Wassenberg-Ophoven.

Wie mittlerweile schon Tradition hat auch in diesem Jahr wieder eine Seniorenweihnachtsfeier in Ophoven stattgefunden. Von Ortsvorsteher Dirk Schulze und der Stadt Wassenberg ausgetragen, sorgte die Feier am vergangenen Adventssonntag in der Ophovener Mehrzweckhalle für vorweihnachtliche Einstimmung.