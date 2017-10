Sehr große Wohnungen im Selfkant

Beim Wohnungsbau ist Wassenberg in Nordrhein-Westfalen Spitze. Von Ende 2010 bis Ende 2016 stieg die Zahl der Wohnungen um 11,3 Prozent. Der prozentuale Anstieg war in Wetteringen bei Münster (plus 10,2 Prozent) und in Niederkrüchten (+9,8 Prozent) am zweit- bzw. drittstärksten. In ganz NRW stieg die Zahl der Wohnungen im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent.

Rückgänge bei den Wohnungen verzeichnen die Statistiker in Altena (minus 1,5 Prozent), Bergneustadt (minus 1,2 Prozent) und Inden (minus 0,6 Prozent).

Die Gemeinde Selfkant zählt landesweit zu den Kommunen mit den statistisch gesehen größten Wohnungen. Rein rechnerisch gab es Ende des Jahres 2016 in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke (129,9 Quadratmeter), Selfkant (126,8 Quadratmeter) und Hille ebenfalls Kreis Minden-Lübbecke (126,6 Quadratmeter) die größten Wohnungen.

Wie die Statistiker mitteilen, handelt es sich bei den vorgelegten Daten um Fortschreibungsergebnisse auf Basis der im Rahmen des Zensus 2011 durchgeführten Gebäude- und Wohnungszählung.