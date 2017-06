Weitere Termine für Theaterstücke in und mit der Natur

Schon an diesem Wochenende stehen die nächsten Vorstellungen auf dem Programm des Naturtheaters. „Zum Teufel mit den Kräutern“ heißt es am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr am Haus Wildenrath mit der Naturschauspielerin Natascha Lenkeit-Langen aus Heinsberg-Randerath.

Ebenfalls Premiere hat am Samstag, 24. Juni, um 17 Uhr, auch vom Haus Wildenrath aus, ein „Mythologischer Spaziergang mit der Göttin Artemis“, gespielt von Simone Palloni aus Erkelenz-Tenholt. Es folgen vier weitere Vorstellungen an den Sonntagen, 3. September, 1. Oktober, 22. Oktober und 5. November. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Weitere Termine für das Naturschauspiel von Therese Wasch und Berti Davids-Heinrichs in Wassenberg sind der 30. Juli und der 28. August, jeweils um 14 Uhr sowie der 17. September um 18 Uhr. Karten sind erhältlich im Internet unter naturtheaterkarten.de. Für die Vorstellungen in Wassenberg verkauft auch das Kleine Lädchen auf dem Roßtorplatz die Karten, www.jaegers-wassenberg.de.

„Hexenverfolgung“ lautet zudem das Thema eines Vortrags von Therese Wasch am 8. September, um 18 Uhr im Bootshaus am Lago Laprello in Heinsberg (Anmeldung erforderlich). Eine Führung unter dem Motto „Hexen – verraten, verfolgt und verbrannt“ bietet sie am 15. Oktober um 14 Uhr in Wassenberg, Treffpunkt Pontorsonplatz, an. Geeignet ist die etwa 90-minütige Führung für Zuschauer im Alter ab 14 Jahren.