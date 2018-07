Wassenberg - Walter Bienen gibt bei Führungen Einblicke

Wassenberg. Zu zwei weiteren Veranstaltungen unter Federführung von Walter Bienen lädt der Heimatverein Wassenberg ein.

Eine „Stadtführung mal anders“, ein Altstadtrundgang mit Besichtigung des Bergfrieds und Führung zu den interessantesten Orten innerhalb und außerhalb der ehemaligen Stadtmauer, steht am Mittwoch, 18. Juli, um 14 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt ist am Rathaus in Wassenberg, Roermonderstraße 25.

Die zweite Veranstaltung trägt den Titel „Drei Jahre und ein Tag – Ein Wandergeselle kommt in eine mittelalterliche Stadt“. Bei einem Stadtrundgang erfahren die Teilnehmer eine Menge über das harte Los eines Wandergesellen. Der Termin ist Sonntag, 22. Juli, Treffpunkt 14 Uhr am Roßtor am Patersgraben.