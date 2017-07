Waldenrather Schützen feiern tolle Kirmes

Heinsberg. Auch ohne Majestäten feierte die St.-Petri-und-Pauli-Schützenbruderschaft zusammen mit dem Trommler- und Pfeiferkorps und dem Musikverein eine prächtige Kirmes. Beim Vogelschuss war die Stimmung noch etwas getrübt, weil kein Schützenkönig ermittelt werden konnte.

Aber die Paraden an der Kirche waren wie immer Zuschauermagnete – und es wurde am Straßenrand interessiert geschaut und intensiv geplaudert. Die Veranstaltungen im Festzelt waren ebenso gut besucht wie der Rummelplatz der Waldenrather Kirmes. Die Kleinen hatten Spaß beim Karussellfahren, die Jugendlichen und auch ältere Semester zeigten ihre Treffsicherheit an der Schießbude.