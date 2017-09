Hückelhoven.

Wer Staatsknete kriegen will, muss erstmal selbst Flocken in die Hand nehmen – das lernt jeder Kommunalpolitiker in seiner ersten Sitzungsperiode. Die Stadt Hückelhoven will Geld – oder wie man das im Verwaltungsdeutsch nennt: Fördermittel – vom Land NRW, um die ehemalige Bergbausiedlung Wadenberg und das Umfeld des denkmalgeschützten Schachtgerüstes zu einem „Quartier“ umzugestalten.