Selfkant-Höngen - Vortrag über Afrika-Tour im Kulturhaus Höngen

Selfkant-Höngen. Im Kulturhaus Höngen findet am Samstag, 3. März, 19 Uhr, ein Vortrag „Transafrika“ statt.

Seit vielen Jahren vom „Afrikavirus“ befallen, hatten Lena Klemm und Tobias Seiderer schon lange von einer großen Reise geträumt. Im Juli 2011 kauften sie sich schließlich einen alten Land Rover, tauschten ihre Wohnung gegen das Zelt und durchquerten den afrikanischen Kontinent. Wie fühlen sich 54 Grad Hitze in der Sahara an? Rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man den Reifen neben einem Löwenrudel wechseln muss oder einem Silberrücken aus nächster Nähe in die Augen schaut? Kann man einen tansanischen Fischer aus der Ruhe bringen? Ist Afrika wirklich so gefährlich? Und wie passen materielle Armut und beschämende Gastfreundschaft zusammen?

Schönheiten und Gegensätze

„,Transafrika‘ ist eine authentisch erzählte Reise und eine Liebeserklärung an den afrikanischen Kontinent mit all seinen Schönheiten, Gegensätzen und Verrücktheiten“, kündigen die Veranstalter an.