Heinsberg - Vorlese- und Bastelstunden für Kinder in der Stadtbücherei

Heinsberg. Im Juni findet in der Stadtbücherei Heinsberg, Patersgasse 6, an den folgenden Tagen um 16.30 Uhr eine Vorlese- und Bastelstunde für Kinder statt.

Am Mittwoch, 13. Juni, begibt sich Linn mit ihrem Hund Leo an den Strand, um an diesem wunderschönen Tag ein Picknick auf ihrer roten Decke zu veranstalten. „Leo und die hungrigen Möwen“ ist eine Sommergeschichte für Vier- bis Sechsjährige von Jane Simmons.

Am Mittwoch, 20. Juni, geht Emma in den Zoo und lernt viele Tiere kennen. „Emma im Zoo“ von Jutta Bauer ist eine Sachgeschichte für zwei- bis vierjährige Entdecker.

Am Mittwoch, 27. Juni, lernen unerschrockene vier- bis sechsjährige Kinder die vielfältigen Gefahren kennen, denen eine Hexe auf ihrem Besen aus dem Weg gehen muss. „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ heißt eine spannende Geschichte von Axel Scheffler.

Der Eintritt zu allen Vorlesestunden ist frei, das Bastelmaterial wird gestellt. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung per Telefon (neue Nummer Telefon 02452/144030) oder E-Mail buecherei@heinsberg.de. Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren sollten begleitet werden.

Die Kinderbücherei ist während dieser Stunde für den Ausleihbetrieb geschlossen.