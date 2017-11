Vor Baum gefahren: Junge Autofahrerin schwer verletzt

Übach-Palenberg/Geilenkirchen. Schwer verletzt wurde eine 19-jährige Autofahrerin aus Wassenberg am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Übach-Palenberg und Geilenkirchen.

Wie die Polizeibehörde im Kreis Heinsberg am Donnerstag berichtete, war die junge Frau auf der Siepenbuschstraße von Scherpenseel her in Richtung Teveren unterwegs gewesen.

Aus bislang nicht geklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Durch den Aufprall zog sich die 19-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort in stationäre Behandlung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.