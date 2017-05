Von Hamburg bis zum Nordkap für einen guten Zweck

Hückelhoven. „Wir wollen für euch bis zum Nordkap fahren!“, sagen Doris und Reinhard Kortmann – und das Staunen bei den Kindern und ihren Erziehern in der Lebenshilfe-Kindertagesstätte in Ratheim ist groß.

Das Abenteuer kann online verfolgt werden Die Route des Kortini-Rallye-Teams kann auf Facebook verfolgt werden. Spenden zum Projekt werden gesammelt über www.betterplace.org. Stichwort: „Barrierefreie Rennbahn“. Infos zur Baltic Rallye: balticralley.superlative-adventure.com

Es wird noch größer, als das Ehepaar aus Wassenberg über die Idee eines Spendenprojektes berichtet, warum sie als „Kortini-Rallye-Team“ bis ans Ende der Welt fahren werden. „Wir wollen den Neubau der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Ratheim unterstützen, weil hier Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden“, sagt Doris Kortmann.

In Hückelhoven-Ratheim entsteht am Diebsweg die neue Kindertagesstätte der Lebenshilfe Heinsberg. Eine moderne Einrichtung nach inklusiven Standards, in der jedes Kind individuell gefördert wird. „Die Entwicklungsverzögerung oder Behinderung steht dabei nicht im Vordergrund“, sagt Michèle de Greef, die den Aufbau der Kita in Ratheim koordiniert.

„Kinder lernen in den Kindertagesstätten der Lebenshilfe Heinsberg mit – und voneinander und entwickeln in der gemeinsamen Förderung soziale Kompetenzen für ihre Zukunft: Verständnis und Verantwortung übernehmen, Gemeinschaft mitgestalten und füreinander da sein.“

Im Garten der neuen Kita planen die Erzieherinnen und Erzieher mit Unterstützung des Kortini- Rallye-Teams ein Highlight für die Kinder: Eine Rennbahn mit barrierefreien Fahrzeugen, die von allen Kindern gefahren werden können. Spezielle „Beisitzer“-Vorrichtungen können Kinder mit einer schweren Behinderung nutzen. „So sind alle Kids auf der Piste und fahren und spielen gemeinsam!“ sagt Reinhard Kortmann.

Das reisebegeisterte Ehepaar startet am 17. Juni mit ihrem Audi A6 BJ 1995 bei der Rallye „Baltic Sea Circle“. 7500 Kilometer ist die Strecke lang von Hamburg bis zum Nordkap. Einmal im Jahr startet die Baltic-Rallye durch Europa für private Auto- und Motorrad-Enthusiasten.

„Teil der Challenge ist das Spendensammeln. Jedes Team fährt auch für den guten Zweck“, sagt Doris Kortmann. Da passt die barrierefreie Rennbahn für die neue Kita perfekt: „Es wird Zeit, dass die Kinder in ihre neuen Räume ziehen können, das unterstützen wir gerne. Bewegung im Freien und Autos sind für Jungs und Mädchen ein Thema – und wenn auch Kinder mit Behinderung demnächst die geplante Rennbahn nutzen können, ist das doch spitze!“

Bereits vor Rennbeginn haben die Hobby-Rennfahrer 500 Euro im Internet-Spendenportal Betterplace gesammelt. In der Kita, die aufgrund der Bauverzögerung noch in Schulräumen der Gemeinschaftsgrundschule im Weidengrund untergebracht sind, haben die Kinder viele Bilder gemalt, die jetzt schutzversiegelt auf dem Tourenwagen angebracht sind. Nach dem Probesitzen in und auf dem Rennwagen wünschten die Kleinen dem Team eine gute Fahrt und freuen sich auf die sichere Rückkehr der Kortmanns. „Wir sind begeistert, dass sich auch Bürger aus der Region für unsere Arbeit engagieren und auf diese originelle Weise unser Spendenprojekt bis zum Nordkap tragen!“ sagt Michèle de Greef.