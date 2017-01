Von der Fahrbahn abgekommen: Frau in Wagen eingeklemmt

Wassenberg-Birgelen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 117 zwischen Wassenberg und Rothenbach ist eine 22-jährige Frau schwer verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem Opel Corsa gegen 13.10 Uhr in Richtung niederländische Grenze unterwegs. Im Verlaufe der Fahrt kam sie mit ihrem Auto in einer Linkskurve zwischen dem Elsumer Weg und dem Ossenbrucher Weg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die junge Frau in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehrkräfte mussten sie aus dem Auto befreien.

Nach erster Versorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls musste die L117 bis 14.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.