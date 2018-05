Waldfeucht.

In einem Nachlass hatte Manfred Rulands sie gefunden, eine große Zahl von Heften der Zeitschrift Reader’s Digest aus den 1960er und 1970er Jahren. Was ihn daran besonders faszinierte, waren die ganzseitigen Werbungen darin. Rulands trennte sie heraus, sortierte sie und präsentierte sie jetzt in einer Sonderausstellung des Historischen Vereins Waldfeucht in der Gerhard-Tholen-Stube.