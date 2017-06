Heinsberg.

Ihr 100-jähriges Bestehen feiert am kommenden Samstag die katholische Kindertageseinrichtung St. Lambertus in der Randerather Wurmaue. Entstanden ist sie mitten im Ort. Wo sich heute die Filiale der Raiffeisenbank Erkelenz befindet, entstand Anfang des 20. Jahrhunderts ein Kloster mit einer Krankenpflegestation, einer Unterrichtsklasse für die schulentlassene weibliche Jugend in Form einer Nähschule und einer Kleinkinder-Bewahrschule als Vorgängerin der heutigen Kita.