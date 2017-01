Voller Terminkalender: Grasbürgern feiert Jubiläum

Heinsberg-Randerath. Unter dem Motto „Abra Kadabra – Simsalabim – hier steckt zauberhafte Frauenpower drin“ startet die KG Grasbürger Randerath-Himmerich am Sonntag, 29. Januar, um 11.11 Uhr, zum 50. Jubiläum in den Saalkarneval der Session 2016/2017 mit dem traditionellen Frühschoppen in der Randerather Turnhalle.

Die Gesellschaft freut sich mit allen Aktiven auf den Besuch der Bevölkerung und befreundeter Gesellschaften aus dem ganzen Grasbürgerland.

Mit den ersten Auftritten der Garden und Mariechen vor heimischem Publikum wird das bunt gemischte Programm an diesem Tag abgerundet.

Die Termine der KG Grasbürger für die Session 2016/17: Sonntag, 29. Januar, 11.11 Uhr, karnevalistischer Frühschoppen mit Ehrungen durch den VKAG. Freitag, 3. Februar, 19.11 Uhr Frauensitzung der Frauengemeinschaft. Samstag, 11. Februar, 18.33 Uhr, Große Kostümsitzung der Grasbürger. Sonntag, 12. Februar, 14.11 Uhr, Kindersitzung. Sonntag, 26. Februar, 14.44 Uhr, Tulpensonntagszug.

Vorbereitungstreffen

Ein Treffen zur Vorbereitung des Tulpensonntagszuges, der am 26. Februar, 14.44 Uhr, stattfindet, ist am Montag, 23. Januar, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Neunfinger. Interessierte Gruppen sollten sich bis zum 22. Januar bei Karl-Peter Bongartz unter der Telefonnummer 02453/3839843 oder Wolfgang Hensen unter 02453/1391 anmelden.