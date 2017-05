Heinsberg.

„Tears in Heaven“ (Eric Clapton) spielte Vojin Kocić aus Serbien auf seiner Siegergitarre ganz am Ende einer überaus emotionalen Preisverleihung für ein begeistertes Publikum. In einem packenden Finale der fünf besten Gitarristen des siebten internationalen Heinsberger Gitarrenfestivals hatte er am Samstagabend den letzten Auftritt auf der Bühne der Heinsberger Stadthalle und von da an die Nase ganz vorn.