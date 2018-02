Waldfeucht - Vöchter zeigen sich bei Kappensitzungen von ihrer heiteren Seite

Waldfeucht.

Was für ein Wochenende für die Jecken aus dem Vöchter Land. Traditionell standen am Karnevalswochenende die beiden Kappensitzungen der IG Vöchter Karneval an, zweimal drehte die IG gewaltig am Narrenrad. Die IG ist sehr stolz, dass alle Programmpunkte von einheimischen Akteuren dargeboten werden.