Hückelhoven - Vier Filme auf 264-Quadrameter-Leinwand bei Autokinonacht

Hückelhoven. Zum elften Mal treffen sich auf dem Gelände an Schacht 3 an der Sophiastraße Filmfans zur „Hückelhovener wep Autokinonacht“. Die Stadtmarketing Hückelhoven GmbH und der Corso-Filmpalast aus Hilfarth setzen ihre Kooperation fort. Am zweiten Septemberwochenende wieder Filme über die 264 Quadratmeter große Freiluftleinwand flimmern.

Von „Jim Knopf“ bis „Mamma Mia“ Das Programm der „11. Hückelhovener wep Autokinonacht“ auf dem Gelände an Schacht 3: Freitag, 7. September, 20 Uhr : „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Freitag, 7. September, 22.30 Uhr: „Fack ju Göhte 3“. Samstag, 8. September, 20 Uhr : „Mamma Mia! Here we go again“. Samstag, 8. September, 22.30 Uhr: „Avengers: Infinity War“. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro pro Film und pro Person. Einfahrt zum ersten Film ist an beiden Tagen ab 19 Uhr möglich.

Eröffnet wird die diesjährige Autokinonacht am Freitag, 7. September, um 20 Uhr mit der Kinoverfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Fast 60 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches kam der erste Realfilm der Vorlage ins Kino. Mit mehr als 1,6 Millionen Besuchern ist er der erfolgreichste deutsche Film 2018.

Auch der zweite Film am Freitagabend kommt aus Deutschland und war vergangenes Jahr die Nummer eins. Mehr als 6,1 Millionen Kinogänger wollten den letzten Teil der „Fack ju Göhte“-Trilogie sehen. Und weil „Final Fack“, so der Untertitel, nach dem Autokino 2017 startete, kommt er jetzt noch einmal in Hückelhoven auf die Autokino-Leinwand und zwar am Freitag, 7. September, um 22.30 Uhr.

Am Samstag, 8. September, startet um 20 Uhr „Mamma Mia! Here we go again“. Am 12. September 2008 flimmerte mit „Mamma Mia“ als erster Film der Hückelhovener Autokinonacht über die Leinwand. Zehn Jahre später die Fortsetzung des Filmmusicals zu sehen.

Als Abschlussfilm läuft ab 22.30 Uhr mit „Avengers: Infinity War“ der mit knapp 3,4 Millionen Besuchern erfolgreichste Film des laufenden Jahres in Deutschland. Zweieinhalb Stunden Action pur seien damit garantiert, so die Veranstalter.

Die Organisatoren teilen zudem mit, dass sich die Besucher der Autokinonacht auf ein eingespieltes Team verlassen. Neben dem reibungslosen Ablauf steht auch die Sicherheit ganz oben auf der Prioritätenliste. Feuerwehr und THW sind während der gesamten Veranstaltung vor Ort und können bei Bedarf in Sekundenschnelle handeln. Und den Platz an Schacht 3 bringt der städtische Bauhof in Schuss

Auf den bekannten Komfort müssten die Besucher auch nicht verzichten, so die Veranstalter. Es gebe das für eine Kinoveranstaltung obligatorische frische Popcorn sowie jede Menge Süßigkeiten. Und der Förderverein Schacht 3 übernimmt den Ausschank.

Um den Ton zum Film auch hören zu können, benötigt man ein funktionierendes Autoradio. Der Filmton wird nämlich über eine temporäre Radiofrequenz übertragen. Vorbei sind die Zeiten, als man kleine Boxen ins Auto gereicht bekam. Einfahrt ist an beiden Abenden zum jeweils ersten Film ab 19 Uhr.

Am Montag, 20. August, 12 Uhr, beginnt der Kartenvorverkauf im Corso-Filmpalast in Hilfarth an der Rurbrücke und in der Aral Tankstelle Schneider, Roermonder Straße 18 in Hückelhoven.