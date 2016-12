„Wärmebaum“ soll helfen, Tieren im Winter ein kuscheliges Heim zu bieten

„In der kalten Jahreszeit läuft unsere Heizung fast rund um die Uhr auf Hochtouren, um das verwinkelte Tierheim überall mollig warm zu halten“, sagt Tierschutzvereinsvorsitzende Bianka Mai. „Liegeplätze und Decken müssen laufend gewaschen und in den elektrischen Trocknern warm und weich getrocknet werden. Auch Strohlager und Späne werden dick aufgepolstert und unsere Freigängerkatzen mummeln sich in ihrem lauwarm geheizten Blockhaus, das im hinteren Teil des Tierheims steht, genüsslich ein.“ Natürlich werde stets versucht, Energie zu sparen, weiß auch Tierheimleiterin Sina Braun: „Aber unseren Tieren soll und muss es gut gehen, das ist Priorität Nummer eins.“

Leider verschlängen die Wintermonate Unmengen an Holzpellets, Energie und Material. „Spätestens Anfang des neuen Jahres treffen uns dann die Auswirkungen der kalten Jahreszeit. Unser Pellet-Lager ist dann schon wieder leer, Stroh und Streu müssen in Mengen herbeigeschafft werden, ein Blick auf den Stromzähler verheißt in der Regel nichts Gutes.“ Es seien schon beachtliche Summen an Geld, die aufgebracht werden müssten, damit die Tiere den Winter unbeschadet überstehen könnten, erklärt Bianka Mai.

Der symbolische Wärmebaum, der mitten im Tierheim steht, könnte hier ein wenig Linderung verschaffen. An ihm sind zahlreiche Wärmekarten befestigt, mit denen Menschen, die helfen möchten, 15 Euro für ein Tier ihrer Wahl spenden können. Ein passender Überweisungsträger ist beigefügt.