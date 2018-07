Wassenberg.

In diesen Tagen vertreibt kein Tropfen Regen einen Gast vom Roßtorplatz. So waren auf den Außenterrassen der Gastronomen in dieser Woche abends stets viele Plätze besetzt. Stadt und Politik arbeiten aktuell daran, den Unwägbarkeiten des Wetters aus dem Weg zu gehen. Ziel von Bürgermeister Manfred Winkens (CDU) ist, einen textilen Sonnen- und Regenschutz über den Roßtorplatz zu spannen.