Die Zugänge sollen gut erkennbar sein

Das Judenbruch in Wassenberg ist durchzogen von einem kleinen Wasserlauf, der mehrere Teiche speist. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der heutige Park nach Angaben der Stadt Wassenberg ein sumpfiges Ödland. Von 1870 bis 1890 wurde das Sumpfgebiet vom damaligen Besitzer der Burg Wassenberg, Oskar von Forckenbeck, und seinen Helfern zu einem frei zugänglichen Park umgestaltet.

Neben den typischen Bäumen des Bruchwaldes wurde eine Vielzahl von nicht heimischen Gehölzen gepflanzt. An den Teichen und Wegen wurden für Spaziergänger Bänke aufgestellt. Das einstige Sumpfgebiet verwandelte sich in einen Ort für Erholungssuchende.

1927 wurde der Park an einen Holzhändler verkauft, der ihn zum Teil rodete. Zehn Jahre später kaufte ihn die Stadt Wassenberg zurück und seit jener Zeit ist er wieder ein Refugium für Spaziergänger.

Zugänge zum „wiederentdeckten“ Forckenbeck-Park sollen gut sichtbar zum Beispiel am Waldentréeplatz an der Erkelenzer Straße, am Restaurant Tante Lucie, an der Klosterstraße und dem Pontorsonplatz geschaffen werden.