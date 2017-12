Musikverein Klinkum am 9. Dezember in der Beecker Kirche

Wegberg-Klinkum. Das mittlerweile traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins 1901 Klinkum steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern.

Zum einen findet die Veranstaltung im Rahmen des Beecker Weihnachtsmarktes am Samstag, 9. Dezember, statt und zum anderen wird der Verein vom Klinkumer Kinder- und Jugendchor „Next Generation“ begleitet. Eine Herausforderung für alle Beteiligten, die mit viel Elan und Freude in Angriff genommen wurde.

Eröffnet wird die Veranstaltung vom Vereinsnachwuchs. Die Besucher erwartet unter anderem . Musik aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Tschaikowski und das Stück „Christmas on the rock“. Aber auch weihnachtsfremde Arrangements wie „Highlights from Harry Potter“ dürfen natürlich nicht fehlen und werden vor allem den jugendlichen Zuhörer viele ‚Ahs‘ und ‚Ohs‘ entlocken.

Sowohl das Jugendorchester als auch das Gesamtorchester werden einen Teil ihrer Darbietungen mit dem Chor „Next Generation“ unter Leitung von Ingo Cremers zum Besten geben. Gemeinsam mit dem Dirigenten des Vereins, Kai Stoffels, wurde hierzu ein interessantes Programm für Groß und Klein zusammengestellt.

Vorgetragen werden unter anderem der Hit der englischen Charts „Stop the cavalry“ aus dem Jahr 1980. Allen Zuhörern bekannt sein dürfte die inoffizielle englische Nationalhymne, offiziell bekannt unter dem Namen „Pomp and Circumstance Marsch Nr. 1“. Große Bekanntheit errang der Marsch von Edward Elgar durch die Aufführung während der „Last night of the Proms“ in der Royal Albert Hall in London. Wer textsicher ist, darf auch gerne mitsingen.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Pfarrkirche Beeck statt. Einlass ist um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei.