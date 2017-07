Heinsberg.

Schon seit mehr als zehn Jahren ist das Kreisgymnasium in Heinsberg anerkannte Prüfungsschule für die Cambridge ESOL-Prüfungen (English for Speakers of Other Languages) im Rahmen des NRW-Schulprojektes und damit berechtigt, Examen durchzuführen. Die international anerkannten Sprachzertifikate für Englisch mit lebenslanger Gültigkeit bietet die Schule für drei verschiedene Leistungs- und Altersgruppen an.