Viel Musik beim Lutherfestival rund um den Burgberg

Behinderte Menschen gestalten Schubkarren

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg und veränderte die religiöse Landschaft grundlegend. Das wird auch in Heinsberg gebührend gefeiert. Vom 15. bis 18. Juni steht der Burgberg in Heinsberg ganz im Zeichen des streitbaren Theologen.

Eine besondere Aktion hat sich Behindertenseelsorger und Diakon Peter Derichs einfallen lassen: In Zusammenarbeit von Lebenshilfe Heinsberg und der Pastoral MIT Menschen mit Behinderung im Bistum Aachen haben Menschen mit Behinderung Schubkarren gestaltet.

Unter dem Motto „In Bewegung…“ wurden unter anderem von Besuchern der Seniorentreffs der Lebenshilfe, von Mitarbeitern aus den Fördergruppen oder von der Kunstgruppe „Lebensweg“ mit viel Fantasie Schubkarren zu Kunstobjekten umgestaltet. Diese Objekte werden beim Lutherfestival im Außenbereich des Cafés Samocca, an St. Gangolf und auf dem Burgberg aufgestellt .

Ein weiteres Mal kommen sie bei der Nacht der offenen Kirchen am 31. Oktober / 1. November in der Christuskirche und in St. Gangolf in Heinsberg zum Einsatz. Weitere Informationen gibt es hier.