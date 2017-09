Heinsberg-Kirchhoven.

Ganz eng standen die Traktoren und Landmaschinen sowie die Pkw- und Lkw-Oldtimer beieinander auf der Wiese hinter der Mehrzweckhalle, denn so viele waren es noch nie. Das begeisterte am Wochenende in Kirchhoven Organisatoren wie Besucher des vierten Treffens solcher alten Schätzchen, zu dem der Verein für Gartenkultur und Ortsverschönerung erstmals zusammen mit einem zweiten Kirchhovener Verein, dem Karnevalsverein Kerkever Jekke, gemeinsam eingeladen hatte.