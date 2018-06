Wegberg - Viel los am Wochenende in der Wegberger City

Wegberg. Jede Menge los sein wird am kommenden Wochenende in Wegberg. Am Samstag und Sonntag, 30. Juni und 1. Juli, bekommt der Besucher der Mühlenstadt richtig viel geboten.

City-Trödelmarkt, Radwandertag, Oldtimer-Treff und mittendrin die 34. Wegberger Autoausstellung.

Während auf dem Rathausplatz der große Oldtimertreff sonntags seine Zelte aufschlagen wird, geht es wenige hundert Meter entfernt topmodern zu. Sieben Autohändler aus der Region präsentieren insgesamt 13 Marken auf dem Schwalmauen-Parkplatz, direkt angrenzend zur Fußgängerzone.

Die Autoausstellung ist zum ersten Mal nicht direkt am Rathausplatz und nutzt die bessere und kompaktere Struktur auf dem großen Parkplatz an der Passage Alt-Berk. Auf über 3000 Quadratmetern bekommen die Besucher viele Neuwagen geboten.

Die Autoausstellung passt sich perfekt in das große Programm an diesem Wochenende ein. Sonntag ist der Niederrheinische Radwandertag. Wer also mit dem Drahtesel in die Mühlenstadt kommt, kann diesen bei einer Pause stehen lassen und sich von Autos faszinieren lassen. Denn auf der anderen Seite der großen Autoausstellung sind herrliche Schätze der Oldtimer-Freunde zu bewundern. So rahmen alte und neue Autos die Innenstadt ein. Mittendrin lockt der City-Trödelmarkt die Besucher zu einem kleinen Bummel, und obendrein dürfen am verkaufsoffenen Sonntag auch noch alle Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr die Pforten öffnen.

Die Autoausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgermeister Michael Stock wird sie am Samstag um 13.30 Uhr eröffnen. Der Parkplatz inklusive der Passage Alt-Berk ist ab Freitagmittag, 29. Juni, 14 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli, nach der Autoausstellung gesperrt.