Heinsberg.

„Ich habe mich noch nie so gefreut wie in diesem Jahr, dass es hier in Heinsberg einen Martinszug gibt.“ Thomas Heinrichs, Leiter der Sonnenscheinschule, stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er von der Mobilen Kirche aus auf die leuchtenden Fackeln der Kinder für den Martinszug blickte.