Morde in Herzogenrath und Aachen: Was wir wissen und was nicht Bezüglich der beiden Morde in Herzogenrath und Aachen am vergangenen Wochenende gibt die Aachener Staatsanwaltschaft weiterhin nur sehr zögerlich Details bekannt. Wir fassen zusammen, was die Ermittler bislang bekanntgegeben haben und was nicht.