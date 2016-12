Verwaltungseinheit ist Unterstützung für die Feuerwehr

Heinsberg. Seit einigen Jahren verfügt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heinsberg über eine Verwaltungseinheit. Diese Einheit hat sich nunmehr als Schwerpunkteinheit in der Tagesverfügbarkeit etabliert. Sie rückt zu jedem Einsatz im Stadtgebiet parallel zur ortsansässigen Löschgruppe aus und dient der personellen und technischen Unterstützung vor Ort.

Fünf Feuerwehrleute absolvieren Lehrgang Folgende Teilnehmer erhielten ihre Lehrgangsbescheinigungen zur Grundausbildung: Manuel Hilgers als Lehrgangsbester, Ruth Görtz, Laura Küppers, Dirk Dolls und Michael Houben.

Der Hintergrund: Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten heutzutage nicht mehr an ihrem Wohnort oder können ihren Arbeitsplatz nur schwer verlassen. Daher ist die Verwaltungseinheit in der Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr zu einer nicht mehr wegzudenkenden Unterstützung geworden.

Bürgermeister Wolfgang Dieder und die Wehrleitung der Feuerwehr Heinsberg haben das Modell einer Verwaltungseinheit aus anderen Kommunen übernommen und mit den Jahren weiter angepasst und optimiert. So verfügt die Einheit beispielsweise über ein Löschfahrzeug, welches direkt am Rathaus stationiert ist, um ein schnelles Ausrücken nach der Alarmierung zu gewährleisten.

Die Verwaltungseinheit setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Fachabteilungen der Stadtverwaltung zusammen. Diese legen ihre Arbeit nieder, wenn eine Alarmierung erfolgt und begeben sich unverzüglich in die Fahrzeughalle.

So hatte man vor einigen Jahren bereits eine taktische Einheit in Form einer Löschgruppe ausgebildet, so dass die Einheit zwischenzeitlich auf insgesamt zwölf aktive Angehörige angewachsen war. Im Laufe der Zeit verließen jedoch drei Kameraden die Einheit aus Alters- und Krankheitsgründen sowie durch einen Arbeitsplatzwechsel. Ferner mussten die Verantwortlichen auch feststellen, dass „Abwesenheiten einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Urlaub, Krankheit und dienstlichen Gründen die Einsatzstärke an einzelnen Tagen schwächen kann“. Somit wurden in diesem Jahr wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, die sich für den Zusatzdienst im Verwaltungsalltag bereit erklärten. Zur Freude des Bürgermeisters und der Wehrleitung meldeten sich fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Daher hieß es für zwei Damen und drei Herren der Stadtverwaltung, die Grundausbildung in der Feuerwehr zu absolvieren. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr und zugleich Lehrgangsleiter Hans-Leo Schreinemachers stellte einen zweiteiligen Lehrgang zusammen. Darin enthalten sind Themen wie zum Beispiel die Gerätekunde, Rechte und Pflichten von Feuerwehrangehörigen, Unfallverhütungsvorschriften, Brand und Löschlehre, persönliche Schutzausrüstung sowie die Fahrzeugkunde und vieles mehr. Der Lehrgang dauerte von Ende Oktober bis in den Dezember hinein und endete mit einer theoretischen sowie einer praktischen und mündlichen Prüfung. Die Prüfung wurde durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Günter Paulzen abgenommen.

Von dem guten Ausbildungsstand der neuen Feuerwehrangehörigen konnten sich ebenfalls der Lehrgangsleiter Hans-Leo Schreinemachers, der Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes der Stadt Heinsberg Wolfgang Paulus und der Einheitsleiter der Verwaltungseinheit Dennis Mevissen überzeugen.