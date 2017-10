Vernissage: Retrospektive mit Texten von Egidius Paul Rütten

Erkelenz. Eine Retrospektive mit Lesungen aus seinen Schriften und Briefen widmet der Förderkreis ProArte dem am 5. März dieses Jahres gestorbenen Erkelenzer Künstler Egidius Paul Rütten. Die Ausstellung ist von Sonntag, 22. Oktober, bis Sonntag, 12. November, jeweils sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Vernissage findet am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Galerie von ProArte am Franziskanerplatz statt.

Mit seiner nie versiegenden Schaffenskraft liebte der Erkelenzer Künstler es, Empfindungen, Gedanken und assoziativ erfahrene Bilder sprachlich zu komprimieren. Seine umfangreichen Werke: Gemälde, Erzählungen, Text-Collagen und Zeichnungen sind prall gefüllt mit persönlich Erlebtem und Empfindungen.

Geboren wurde Egidius Paul Rütten am 12. Mai 1936 in Mönchengladbach. Es folgte ein Studium der freien Grafik an der Werkkunstschule Krefeld. Danach arbeitete der Autor als Werbegrafiker, lebte kurze Zeit in Frankreich, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, zeichnete und malte. Ab 1962 studierte er Pädagogik und Philosophie an der Universität Bonn, anschließend war er als Lehrer und Fachleiter für Kunsterziehung in Mönchengladbach tätig.

Neben der Malerei und der Grafik experimentierte der Autor mit Worten, fertigte Text-Collagen, die er zum Teil in seine Bilder integrierte, schrieb sporadisch auch Gedichte. Seit 1991 widmete sich Rütten intensiver dem Schreiben. Biografisch schrieb er über sich: „Bei meinen Texten handelt es sich um assoziativ erfahrene Bilder, Empfindungen, Gedanken, die sprachlich komprimiert, verdichtet werden.“ Auslöser zum Schreiben seien häufig Textfragmente aus Zeitschriften, Plakaten, Werbetexten und Aufgeschnapptes, Aufgelesenes aus Gesprächen in Kneipen, auf der Straße, im Supermarkt.

Dabei spiele König Zufall für mich eine wichtige Rolle. „So kommt es beim Schreiben zu überraschenden, unverhofften Konstellationen, die den Rhythmus des Gedichts, den Plot in einer Erzählung in Gang halten. Dabei entwickelt sich der Text fast wie von selbst weiter. Ich bin mir am Anfang nie sicher, wohin eine Erzählung geht, wie sie endet.“

In den umfangreichen Nachlass des Erkelenzer Künstlers führt Marlies Giesen, zweite Vorsitzende von ProArte, ein. Die Autoren Frank Rimbach und Helmut Wichlatz lesen aus den Texten Rüttens. Auf über 200 Quadratmetern ist in der Galerie ausgebreitet, was das Leben des Erkelenzer Künstlers ausmachte – eine Fundgrube für Suchende, ein Eldorado für Neugierige.