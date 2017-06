Vermisster Rentner aus Wegberg lebt nicht mehr

Wegberg. Traurige Gewissheit: Der seit Sonntagmorgen vermisste 84-jährige Mann aus Wegberg lebt nicht mehr. Nach ihm war den ganzen Pfingstmontag über mit Hilfe von Spürhunden, Tauchern und einem Polizeihubschrauber gesucht worden.

Der Mann hatte am Sonntagmorgen sein Haus verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Dienstag mitteilte, wurde der Senior am Nachmittag tot aufgefunden.

„Nach ersten Erkenntnissen kann ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden“, heißt es im Polizeibericht. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten noch an.