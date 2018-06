Hückelhoven-Ratheim - Vermisster nach 16 Tagen wieder aufgetaucht

Hückelhoven-Ratheim. Glückliches Ende einer langen Suche: 16 Tage nach seinem Verschwinden ist ein 52-jähriger Mann aus Hückelhoven wieder aufgetaucht.

Der Mann aus dem Ortsteil Ratheim galt seit Freitag, 8. Juni, vermisst. Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Montag mitteilte, erfuhr am Sonntag, 24. Juni, seine Lebensgefährtin, dass er sich in einem Krankenhaus an der Mosel befindet. Dort war er bereits kurz nach seinem Verschwinden mit einem epileptischen Schock eingeliefert worden.

„Aufgrund der schweren Folgen des Schocks konnte er sich nicht bei seiner Lebensgefährtin melden“, sagte ein Polizeisprecher. So dauerte es bis zum Sonntag, bis sie informiert wurde. Das Auto des Mannes wurde ebenfalls in der Nähe aufgefunden. Weshalb er sich an der Mosel aufhielt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.