Hückelhoven - Verlauf der neuen Umgehungsstraße Hückelhoven ist schon sichtbar

Hückelhoven.

Das Gespräch wird immer wieder unterbrochen. Zu laut ist es, wenn die Lkw vorbeifahren. Dann versteht man an der Heerstraße in Ratheim kaum mehr sein eigenes Wort. Und an diesem Vormittag sei die Straße noch erträglich, sagt die Frau. „Nachmittags um fünf ist das viel schlimmer. Dann stehen die Autos bis nach Millich“.