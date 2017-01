Erkelenz-Schwanenberg.

Der Ortsverein der SPD hatte zum Neujahrsempfang in Form eines gemeinsamen Frühstücks in der Schwanenberger Marktschänke eingeladen. Der Ortsvereinsvorsitzende Dieter Spalink und der Fraktionsvorsitzende Rainer Rogowsky verwiesen dabei auf die Arbeit der SPD in Erkelenz, die auch Erfolge trage.