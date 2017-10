Verein für Gartenkultur und Ortsverschönerung ehrt Mitglieder

Heinsberg.

Gleich mehrere Ehrungen standen auf dem Programm des diesjährigen Erntedankfestes in Kirchhoven. Zunächst bedankte sich Heinz-Peter Krüsemann, Vorsitzender des Vereins für Gartenkultur und Ortsverschönerung, bei den Teilnehmern am Wettbewerb „Mein schönster Obstbaum in meinem Garten“.