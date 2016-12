Unternehmer-Netzwerk: Spende für Kinderhilfe

Heinsberg. Der Heinsberger Unternehmer Hamid Alishahi, Inhaber der gleichnamigen Werbeagentur in Oberbruch, hat vor fünf Jahren mit neun weiteren mittelständischen Unternehmern das Heinsberger Unternehmer-Netzwerk gegründet. Gegenstand dieses Netzwerks sollte sein, die Kommunikation und den Austausch zwischen den Unternehmen zu fördern und auszubauen.

Dazu sollte die permanente gegenseitige Motivation eine wichtige Rolle spielen. „Heute haben wir unsere Ziele nicht nur erreicht, sondern blicken auf erfolgreich gewachsene Freundschaften zurück, die sich in unserem Kreis entwickelt haben“, sagt Alishahi.

Es ist ein schöner Brauch des Unternehmer-Netzwerks ist, dass die Mitglieder zum Ende des Jahres die Eintrittsgelder aus den Vortragsabenden und weiteren Events an Kinder in Not spenden. So sind in diesem Jahr 4238 Euro zusammengekommen, die jetzt im Mercator Hotel in Gangelt an den diesjährigen Empfänger übergeben wurde, den Verein Kinderhilfe Selfkant. Die Vorsitzende Beatrix Gorissen nahm das Geld aus den Händen des Führungsteams des Heinsberger Unternehmer-Netzwerks entgegen.