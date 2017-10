Hückelhoven.

Einige Lastkraftwagen rollen am Dienstagmittag über das 200.000 Quadratmeter große Gelände an der ehemaligen Kohlenwäsche in Hückelhoven. In der riesigen Logistikimmobilie im Industriepark Rurtal wird seit gut drei Monaten gearbeitet. Das ist ein gutes Zeichen.