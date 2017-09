In Wassenberg, Erkelenz, Wegberg und Birgden

Die U18-Wahlen werden getragen von mehreren Kinder- und Jugendorganisationen. Gefördert werden sie vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie von der Bundeszentrale für politische Bildung.

Im Kreis Heinsberg wählten die Jugendlichen U18 neben dem Campanushaus in Wassenberg auch im evangelischen Jugendzentrum ZAK in Erkelenz, im KAB-Treff in Gangelt-Birgden und in der Jugendbegegnungsstätte Haus St. Georg in Wegberg. Insgesamt erzielten die Parteien folgende Wahlergebnisse (noch ohne Wegberg): SPD 28,2 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 20,9, CDU/CSU 18,8, FDP 6,1, Die Linke 5,8, Die Partei 5,8, Tierschutzpartei 5,1, Sonstige 9,4.

In NRW hatte dagegen die CDU/CSU die Nase vorn mit 30,8 Prozent, SPD 24,2, Bündnis 90/Die Grünen 13,9, FDP 7,8, Die Linke 5,9, AfD 5,0, Sonstige 12,45. (anna)