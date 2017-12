Turnhalle steht vor Sanierung oder Abriss Von: Ingo Kalauz

Letzte Aktualisierung: 5. Dezember 2017, 14:11 Uhr

Hückelhoven-Hilfarth. In der Turn- und Sporthalle an der Callstraße in unmittelbarer Nähe zur Hilfarther Grundschule Uhlandstraße wurde vor 54 Jahren zum ersten Mal Sport getrieben. Die Halle ist also in die Jahre gekommen. Abriss und Neubau oder Kernsanierung, das ist jetzt die Frage.