Selfkant-Tüddern - Tüdderner Karnevalisten sind für Endspurt gerüstet

Selfkant-Tüddern. Nach dem Sitzungskarneval mit der Proklamationssitzung, der Kindersitzung und dem karnevalistischen Frühschoppen steht nun in der kurzen Session der Endspurt am Karnevalswochenende an. Die KG De Witsemänn ist dafür gerüstet.

Am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, beginnt ab 14 Uhr das Altweibertreffen in der Westzipfelhalle. Geboten wird ein Programm für die ganze Familie. Dort wird DJ Leon die alten Weiber zum Tanzen bringen. Für Live-Musik werden das Duo Op Kölsch und die Karnevalsband Solala sorgen.

Ramba-Zamba am Rosenmontag

Damit sich das närrische Volk auf den Rosenmontag einstimmen kann, findet am Karnevalssonntag, 11. Februar, ab 20.11 Uhr der Kostümball in der Westzipfelhalle statt. So manche Gruppe nutzt die Gelegenheit, hier mit kreativen Kostümen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Während des Kostümballs sorgen die Bands Hat Wat und Rabatz sowie DJ Leon für die musikalische Unterhaltung.

Höhepunkt der Session ist der Rosenmontagszug am 12. Februar. Es werden wieder mehr als 1400 aktive Karnevalisten erwartet, die in 35 Gruppen mit prächtigen Wagen, bunten Kostümen und politischer Satire am Rosenmontagszug teilnehmen werden. Für die kleinen Besucher werden wieder reichlich Kamelle verteilt. Ab 13 Uhr können sich die Besucher des Rosenmontagszugs an den Getränkeständen am Rand der Zugstrecke an einem kühlen Getränk oder einem warmen Glühwein erfreuen. Der Zug startet um 14 Uhr seinen Weg durch die Straßen von Tüddern. Im Anschluss an den Rosenmontagszug geht es dann weiter mit Ramba-Zamba in der Halle. Für prächtige Stimmung sorgt dann wiederum DJ Leon.

Der Abschluss einer jeden Karnevalssession in Tüddern ist die traditionelle Landpartie, die um 14 Uhr beginnt. Viele Gäste werden zu den verschiedenen Gaststätten in Tüddern ziehen. Der Abend endet mit dem Witsemann-Verbrennen an der Gaststätte Schäpers-Vermeulen, wo im Anschluss der Ballonneball stattfindet. Auf regen Besuch freuen sich Prinz Marco I. und Prinzessin Nadine, die Kinderprinzessin Leni und die KG De Witsemänn.