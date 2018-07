Heinsberg-Kirchhoven - TTC Kirchhoven steigt in Bezirksliga auf

Heinsberg-Kirchhoven. Großen Grund zur Freude gibt es beim TTC Kirchhoven, nachdem die 1. Jugendmannschaft mit den Spielern Christian Geffers, Manuel Hermanns, Maximilian Beckers und Pascal Louis den Aufstieg in die Jugend-Bezirksliga geschafft hat.

Die Jugendbezirksklasse ist die zweithöchste Spielklasse für jugendliche Tischtennisspieler.

In der kommenden Saison wird die Mannschaft unter anderem in Köln und Euskirchen antreten. Spieler und Betreuer sind gespannt auf die Gegner und freuen sich auf spannende Spiele.

Grund für den Erfolg ist laut Mannschaftsführer Christian Geffers der große Zusammenhalt der Mannschaft. Er bedankte sich bei den Eltern, die dafür sorgten, dass die Mannschaft rechtzeitig zu allen Terminen anreisen konnte.

Mit der Mannschaft freuten sich Jugendtrainer Esat Alaz, TTC-Vorsitzende Waltraud Wolf, Geschäftsführer Franz-Josef Rheimann und Jugendwart Frank Geffers über diesen Erfolg. Der Aufstieg zeige einmal mehr, dass sich die intensive Jugendarbeit des TTC Kirchhoven bezahlt mache, betonten die Verantwortlichen.

Der Verein bietet freitags ab 16.30 Uhr in der Kirchhovener Halle Trainingsstunden für Anfänger an. Neulinge sind herzlich willkommen und dürfen gerne einige Wochen an einem Schnuppertraining teilnehmen.