Trommler- und Peifferkorps: Treue Mitglieder gewürdigt

Heinsberg-Dremmen. Beim Kameradschaftsabend des Trommler- und Pfeiferkorps 1920 Dremmen war die Stimmung bereist vor dem offiziellen Startschuss bestens. Dabei würdigte der Vorstand langjährige und verdienstvolle Vereinsmitglieder.

Es war der dritte öffentliche Kameradschaftsabend der Dremmener Spielmannsleute. Seit Jahren ist dieser Kameradschaftsabend vor der Karnevalszeit ein bunter Unterhaltungsabend, das Programm kann sich sehen lassen. So war es diesmal auch wieder. „Die Geschwister in der Bütt“, „Da Knubelisch vom Klingelpötz“, „Ne Usjeflippte“ und die „Kölschen Adler“ waren dort – da ging die Post ordentlich ab.

Als es zu den Ehrungen ging, stand Fredi Schützendorf im Mittelpunkt. Er ist seit 50 Jahren ein sehr aktives Mitglied im Trommler- und Pfeiferkorps. Seit 40 Jahren sind Ralf Schiffers, René Schiffers und Thomas van de Berg dabei, sie erhielten ferner eine zusätzliche Auszeichnung.

Laut Vereinsstatuten werden die Vereinsmitglieder, die 40 Jahre aktiv im Verein sind, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Und so war es auch diesmal, unter großen Applaus aller Gäste in der Mehrzweckhalle wurde das Trio in den Kreis Ehrenmitglieder aufgenommen.

Darauf miss Roman Schins noch zehn Jahre warten. Er ist seit 30 Jahren aktiv dabei. Für 25-jährige treue Vereinsmitgliedschaft wurden Markus Paulus, Markus Mostert, Jörg Lengersdorf, Andre Hansen und Christian Esser ausgezeichnet.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Dremmen setzte seine Kameradschaftspflege fort. Mitte der 1960er Jahre startete man, Ende der 1990er Jahre wurde die Mehrzweckhalle die Heimat des Kameradschaftsabend.

Die Spielmannsleute blickten schon mit Vorfreude auf die siebte Schirmbar an gleicher Stelle. Am 10. März 2018 steigt diese Party der Dremmener Spielmannsleute.