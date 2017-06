Trio „3MännSing“ startet in die Konzertsaison 2017

Erkelenz. Im Rahmen der 700-Jahr-Feier in Gerderhahn am Samstag, 8. Juli, gibt auch das Erkelenzer Trio „3MännSing“ ein zweistündiges Live-Konzert. Geplante Anfangszeit ist um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gerderhahn.

Mit der 3. Erkelenzer Musiknacht und dem dortigen stimmungsvollen Auftritt im alten Ratssaal starteten die „3MännSing“ ihr Musikjahr 2017 in Erkelenz.

Die in den vergangenen Jahren stets ausverkauften Konzerte in der Erkelenzer Leonhardskapelle gibt es auch in diesem Jahr. Die „3 Männ“ werden dann die ganze Bandbreite ihres Repertoires zum Besten geben. „Unsere Konzertbesucher emotional berühren in einer besonderen akustischen, stimmungsvollen Atmosphäre, das ist es, was wir für unsere Konzerte in der Leonhardskapelle erreichen möchten“, betont das Trio.

Termine sind Freitag und Samstag, 15. und 16. September. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Tickets zum Eintrittspreis von elf Euro gibt es bei der Buchhandlung Wild, Markt 4, sowie im Café Idemarie, St.-Johannes-Straße, Wassenberg-Myhl.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Band.