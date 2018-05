Erkelenz-Wockenrath - Trickbetrüger: Falscher Handwerker bestiehlt Senioren

Erkelenz-Wockenrath.

Am Montag ist ein älteres Ehepaar aus Wockenrath Opfer eines dreisten Trickbetrügers geworden. Ein etwa 35-jähriger Mann verschaffte sich als angeblicher Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerkes Eintritt in die Wohnung des Ehepaars. Er gab an, wegen anstehender Bauarbeiten die Wasseruhr ablesen zu müssen und bat dafür darum, den Hahn in der Küche aufzudrehen und das Wasser laufen zu lassen.