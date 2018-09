Erkelenz - „Tres Con Barrena“ hebt Genregrenzen auf

Erkelenz. Sie sind wieder in der Region unterwegs und zeigen, dass es bei guter Musik keine Genregrenzen gibt: „Tres Con Barrena“.

Nach ihren spannenden Auftritten in Heinsberg und Übach-Palenberg in den Vorjahren, präsentieren die Musiker ihre einmalige Melange traditioneller Melodien aus Schottland, Irland, der Bretagne und Galizien mit klassischer Musik und Jazz diesmal unter anderem am Sonntag, um 17 Uhr in der Leonardskapelle in Erkelenz. Tickets gibt es an der Abendkasse.

„Tres con Barrena“ sind Pianist Frank Ollertz, Flötist Hermann Basten, Dr. Friedrich Jouck (Fiddle), Steffen Thormählen (Percussion, Drumset) und Prof. Reinhold Bohrer (Gitarre, Gesang). Der international bekannte Gitarrist und Folksänger Reinhold Bohrer lebt und arbeitet in Spanien. Aufgewachsen in Übach-Palenberg, wurde er im Jahr 2011 für seine herausragenden Verdienste um die Musik mit dem 1. Kunst- und Kulturpreis seiner Heimatstadt ausgezeichnet.

Ob als Kopf und Herz einer seiner Jazz-Besetzungen oder als Keyboarder bekannter Bands wie „Supernatural“ oder „Fräuleinwunder“: Pianist und Schlagzeuger Frank Ollertz ist eine der zentralen Musiker-Persönlichkeiten der Region. Mit dem Allroundflötisten Hermann Basten spielt er schon seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Besetzungen. Auch dessen musikalische Leidenschaft beschränkt sich nicht auf eine Stilrichtung. Der Fiddler Friedrich Jouck hat nach einer klassischen Ausbildung auf der Geige seine Begeisterung zunächst für den Irish Folk entdeckt.

Der Aachener Jazzschlagzeuger Steffen Thormählen ist Träger des Euregio Jazzpreises 2004, Gewinner des Blue-Note Festivals Gent (Belgien) 2005 und des Jerry van Rooyen Awards (Niederlande) 2006.