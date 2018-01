Heinsberg.

Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt kaum noch eine Woche, in der in den Medien nicht darüber berichtet wird, dass Polizisten bei der Ausübung ihrer Arbeit angefeindet, beschimpft, bedroht oder gar körperlich attackiert werden. Meist geschieht dies in größeren Städten. Der Respekt früherer Jahre, der den Ordnungshütern entgegengebracht wurde, scheint sich bei der heutigen Tätergeneration verflüchtigt zu haben.