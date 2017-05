Wassenberg-Birgelen.

Der Musikverein Eintracht Birgelen und die Freiwillige Feuerwehr Birgelen luden am Christi-Himmelfahrts-Tag zum traditionellen Waldfest am Hoverberg ein. Bei zahlreichen Besuchern und gutem Wetter wurde am Vatertag dieses seit Mitte 1970er Jahre veranstaltete Fest wieder ausgiebig gefeiert.