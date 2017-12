Heinsberg - Traditionelle Weihnachtslieder aus Amerika beim Konzert

Heinsberg. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Nachmittag des Neujahrstags zu einem Konzert in die Christuskirche, Erzbischof-Philipp-Straße 10, ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Zu Gast ist das „Rose-Ensemble“ aus den USA, gegründet vor mehr als 20 Jahren in Minnesota. Das in vielen Ländern bekannte zwölfköpfige Ensemble bringt volkstümlich geprägte Gesänge und weihnachtliche Lieder zu Gehör, welche amerikanische Siedler vornehmlich von den britischen Inseln mitgebracht hatten.

Das Konzert in Heinsberg hat den Titel „American Roots – eine musikalische Reise in der Tradition amerikanischer Weihnachtsmusik“. Platzkarten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Gollenstede, Hochstraße 127, und im Evangelischen Gemeindebüro, Erzbischof-Philipp-Straße 12, erhältlich; Restkarten an der Abendkasse.